Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste realizirali ono što ste zamisli, ali to vas ne obeshrabruje. Strpljivi ste, a to inače nije vaš običaj. Utjecaj tranzitnog Saturna fino vas prizemljuje.   

Posao Nije vrijeme za kockanje, iako vas proganja želja da riskirate s novim projektima. Financijski brodolom izbjeći ćete ako ostanete tu gdje jeste.     

Zdravlje Razmišljate o vašim životnim prioritetima. Zdravlje je prvo i najvažnije. Usvajanje zdravih navika najbolja je investicija za budućnost.         

Snovi i vizije Tko negativno razmišlja, svojim ponašanjem privlači patnje i boli dotle dok se njegovo srce ne otvori toliko da konačno počne slušati druge – i počne drugačije razmišljati!   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 10. 2025.