Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Niste realizirali ono što ste zamisli, ali to vas ne obeshrabruje. Strpljivi ste, a to inače nije vaš običaj. Utjecaj tranzitnog Saturna fino vas prizemljuje.

Posao Nije vrijeme za kockanje, iako vas proganja želja da riskirate s novim projektima. Financijski brodolom izbjeći ćete ako ostanete tu gdje jeste.

Zdravlje Razmišljate o vašim životnim prioritetima. Zdravlje je prvo i najvažnije. Usvajanje zdravih navika najbolja je investicija za budućnost.

Snovi i vizije Tko negativno razmišlja, svojim ponašanjem privlači patnje i boli dotle dok se njegovo srce ne otvori toliko da konačno počne slušati druge – i počne drugačije razmišljati!

