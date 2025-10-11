Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 10. 2025.
Ljubav Držite sve konce u svojim rukama, ali još uvijek sumnjate da vas on ili ona stvarno voli. Vaš skepticizam može preokrenuti situaciju na gore.     

Posao Jako vam je važan vaš status i ugled u društvu u kojem se krećete. Ako niste u poslovnoj ilegali, mirno spavate, a to je važnije od bogatstva.   

Zdravlje Neki među vama imaju kardioloških smetnji. Ne očekujte da će sve samo od sebe proći. Potreban vam je generalni zdravstveni pregled.    

Snovi i vizije Molim i hvala su tako značajni, jer vašem sugovorniku neposredno pokazuju da ga vidite, primjećujete, da ga poštujete.  

Dnevni Horoskop Lav

