Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Držite sve konce u svojim rukama, ali još uvijek sumnjate da vas on ili ona stvarno voli. Vaš skepticizam može preokrenuti situaciju na gore.

Posao Jako vam je važan vaš status i ugled u društvu u kojem se krećete. Ako niste u poslovnoj ilegali, mirno spavate, a to je važnije od bogatstva.

Zdravlje Neki među vama imaju kardioloških smetnji. Ne očekujte da će sve samo od sebe proći. Potreban vam je generalni zdravstveni pregled.

Snovi i vizije Molim i hvala su tako značajni, jer vašem sugovorniku neposredno pokazuju da ga vidite, primjećujete, da ga poštujete.

