Dnevni horoskop, Jarac, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav S vašim emocijama je sve u redu, vi ih samo pogrešno tumačite. Neptun maglovito utječe na vas. Potrudite se bolje pojasniti sebe drugima.

Posao Suočavate se s nagomilanim poslovnim zadacima. Imate energije, ali probleme vam stvara vaša sporost. Morate postati brži i učinkovitiji.

Zdravlje Mogući su hormonalni poremećaji, a to se ponajprije odnosi na ženske pripadnice astrološkog znaka Jarca. Pazite što sve unosite u sebe.

Snovi i vizije Imajte uvijek na umu da vaš ego nastoji postati svojim tamničarem. Kako on to uspijeva? Time što vas navodi na besmisleno djelovanje kojim upravlja težnja za moći.

