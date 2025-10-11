Dnevni horoskop, Djevica, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Nije vam sve po volji. Mrgud ste bez vidljivog razloga. Ne želite govoriti o tome što vas muči, i nitko ne zna što mislite i kako se osjećate.

Posao Ne odustajete od poslovnog proboja. Ispravno procjenjujete da ono što vam se trenutno nudi na tržištu, nije vrijedno vašeg truda i vremena.

Zdravlje Izvrsno izgledate, ali se loše osjećate, i sveukupni dojam nije dobar. Nemate mir u sebi, a mir se ne može kupiti. Unutarnji mir se mora zaslužiti.

Snovi i vizije Nemojte nikada nikoga povrijediti. Samo velike neznalice i arogantni ljudi smatraju da mogu povrijediti druge, a da za to neće morati platiti jednoga dana.

