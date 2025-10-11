Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 11. i 12. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nije vam sve po volji. Mrgud ste bez vidljivog razloga. Ne želite govoriti o tome što vas muči, i nitko ne zna što mislite i kako se osjećate.          

Posao Ne odustajete od poslovnog proboja. Ispravno procjenjujete da ono što vam se trenutno nudi na tržištu, nije vrijedno vašeg truda i vremena.     

Zdravlje Izvrsno izgledate, ali se loše osjećate, i sveukupni dojam nije dobar. Nemate mir u sebi, a mir se ne može kupiti. Unutarnji mir se mora zaslužiti.      

Snovi i vizije Nemojte nikada nikoga povrijediti. Samo velike neznalice i arogantni ljudi smatraju da mogu povrijediti druge, a da za to neće morati platiti jednoga dana.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 11. i 12. 10. 2025.