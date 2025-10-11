Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. i 12. 10. 2025.
Ljubav Vaše sretno ljubavno razdoblje još nije na vidiku. Previše birate, i nikoga ne izabirate. Situacija će se uskoro iskristalizirati. Vježbajte strpljenje.    

Posao Postali ste poslovno uspješni, ali još niste ostvarili sve svoje snove. Važno je da ste zadovoljni s onim što ste postigli, a to sigurno nije malo.       

Zdravlje Zračite blagotvornom energijom. Dobrim raspoloženjem iscjeljujete sebe. Važno je da nastavite razvijati zdravu filozofiju života.   

Snovi i vizije Bogatstvo je velika opasnost, jer ono vas brzo može odijeliti od vašeg unutrašnjeg života. Zato bogati ljudi lako osiromaše. Izvanjski gledano, još posjeduju sve. Nasuprot tome, u nutrini se osjećaju hladnima i praznima.  

