Presudio je prvenstvo, a sad kaže: 'Garcia mora pronaći način kako to napraviti'

Ostalo je manje od 24 sata do utakmice Dinama i Hajduka koja će se sutra, 6. prosinca, od 15 sati igrati na Maksimiru. Iz Dinama su objavili kako su tribine sjever dolje i zapad dolje rasprodane, a samim time možemo očekivati "vatrenu" atmosferu na inače hladnom prosinačkom Maksimiru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz tog smo razloga kontaktirali bivšeg igrača splitskih 'Bilih' Igora Musu, koji je u svoje vrijeme odigrao dosta napetih derbija, uključujući i tri finala kupa.

Zaboraviš na pritisak čim staneš na teren

"Svakako da određeni pritisak postoji, no to je neizbježno... nije pritisak samo na mladima nego je općenito u derbijima veliki pritisak i igrači to osjete. No, jednom kada staneš na teren i kada utakmica počne, sve to nestane iz glave i misliš samo o trenutku, gdje stajati, gdje je protivnik, što učiniti i slično," kaže Musa prije nego što se osvrće na činjenicu da zadnjih godina Hajduku bolje ide na Maksimiru nego na Poljudu.

"Gledajte, nije lako igrati na Poljudu, veliki je to pritisak. Moja generacija je taj huk s tribina znala iskoristiti, to nas je nekako guralo. Sada, zašto danas Hajduku ide teže kod kuće ne znam, ali je sigurno lakše igrati na Maksimiru jer iako pritiska u derbijima uvijek ima, on je ipak manji u Zagrebu nego u Splitu... Uostalom, nije ni nama bilo loše tamo igrati. Moja je generacija tamo osvojila kup," prisjeća se Musa jednog od dva trofeja osvojena u dresu Hajduka.

Derbi Dinama i Hajduka u subotu, 6. prosinca, pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u od 15 sati.

Tada se finale hrvatskog kupa, kao i posljednjih godina, igralo u dvije utakmice, a osvojio ga je Hajduk. Te su godine 'Bili' najprije na Poljudu pobijedili 2:0, pa u gostima izgubili od Dinama 1:0 na Maksimiru te tako uzeli kup u domu najljućeg rivala. No ta utakmica nije Musi bila najdraža — on se rado prisjeća jedne druge.

"Uf... najdraža utakmica? Derbi na Poljudu 2001. Tada smo pobijedili 3:1, Stanko Bubalo je zabio dvaput, ja sam zabio posljednji pogodak i tom smo utakmicom vjerojatno i osigurali titulu," prisjeća se naš sugovornik. Upravo je ta utakmica po mnogima bila jedan od najljepših utakmica između dva najveća hrvatska kluba. Bubalina rolica za 2:1 i Musina bomba s tridesetak metara za 3:1 ostat će upisane u analima hrvatskog nogometa.

Garcia mora pronaći način

A zadnjih se godina najviše pamte potezi jednog drugog igrača 'Bilih' — Marka Livaje. "Lob" Livakovića, čaroban potez iz prošle sezone kada je nevjerojatno primirio jednu loptu Šimuna Hrgovića i zabio, te brojni drugi potezi dali su dodatnu magiju u nekoliko zadnjih derbija.

"Da... Livaja sigurno donosi tu neku dodatnu kvalitetu. Već je dokazao da može presuditi derbije, a sada je na Garciji (treneru Hajduka) da nađe način kako da ga iskoristi kako bi izvukao njegov maksimum," odgovara Musa na naše pitanje o statusu Livaje u posljednjih nekoliko utakmica.

Pred kraj razgovora Musa nam je otkrio i koga vidi kao pobjednika.

"Derbi uvijek može otići na sve tri strane, nema tu nekog favorita i uvijek može neki igrač iskočiti i biti heroj. Ja se nadam pozitivnom rezultatu Hajduka, a to može biti i remi," zaključio je Musa.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera