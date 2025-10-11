Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 11. i 12. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Skupo plaćate greške iz prošlosti. Što je tu je, drukčije ne biste učili i razvijali se. Ako je vaša veza u krizi, kreativno je vratite u prvobitni sklad.      

Posao Imate viziju što i kako, ali još nije došlo vrijeme za konačne odluke. Važno je da iz sadašnjih problema mudro upamtite pouke za budućnost.  

Zdravlje Volite dane vikenda provesti u ležećem položaju. Prekomjerni stres i kronična iscrpljenost, najveći su neprijatelji vašeg zdravlja u cjelini.  

Snovi i vizije Tko sebi i drugima čini život teškim, uvijek ima neki problem. Tko život prihvaća lako, a da nije lakomislen, mudar je, daleko je stigao u svom razvoju, te je u kontaktu sa sobom i s drugima.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. i 12. 10. 2025.