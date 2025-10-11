Dnevni horoskop, Rak, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Skupo plaćate greške iz prošlosti. Što je tu je, drukčije ne biste učili i razvijali se. Ako je vaša veza u krizi, kreativno je vratite u prvobitni sklad.

Posao Imate viziju što i kako, ali još nije došlo vrijeme za konačne odluke. Važno je da iz sadašnjih problema mudro upamtite pouke za budućnost.

Zdravlje Volite dane vikenda provesti u ležećem položaju. Prekomjerni stres i kronična iscrpljenost, najveći su neprijatelji vašeg zdravlja u cjelini.

Snovi i vizije Tko sebi i drugima čini život teškim, uvijek ima neki problem. Tko život prihvaća lako, a da nije lakomislen, mudar je, daleko je stigao u svom razvoju, te je u kontaktu sa sobom i s drugima.

