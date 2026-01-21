FREEMAIL
JOSIP NIJE DIO PRIČE /

Dottie otkrila u kojoj našoj županiji planira kupiti kuću: 'Jako sam uzbuđena zbog svega'

×
Foto: Rtl

Dottie priznaje da joj je ovo razdoblje jedno od najljepših jer joj omogućuje istraživanje i maštanje bez pritiska

21.1.2026.
17:31
Hot.hr
Rtl
Nakon završetka 18. sezone showa Ljubav je na selu, Dottie je za RTL.hr otvoreno progovorila o odnosu s farmerom Josipom E., ali i o velikim planovima koje ima za budućnost - preseljenju i pronalasku doma u Hrvatskoj.

Otkrila je da ona i Josip više nisu u kontaktu, no naglašava kako između njih nema nikakvih loših osjećaja.

"Josip i ja više nismo u kontaktu. Nema ljutnje ni negativnih emocija, ali vjerujem da nam životi idu u potpuno različitim smjerovima“, iskreno je rekla Dottie.

Foto: Rtl

Traži dom u Hrvatskoj

Osim osvrta na odnos nakon showa, Dottie je otkrila i kako napreduje njezina potraga za novim domom. Kaže da svakodnevno prati oglase za nekretnine i da je cijeli proces ispunjava uzbuđenjem.

"Potraga za mojim domom u Hrvatskoj ide jako dobro. Svaki dan pregledavam oglase za nekretnine“, priznala je.

Posebno je privlači Slavonija, gdje se vidi u budućnosti, no ne želi donositi ishitrene odluke.

Foto: Rtl, Ljubav Je Na Selu

'Ne žurim s kupnjom'

"Trenutačno mi je fokus na Slavoniji. Najprije ću iznajmljivati, a tek onda kupiti nešto svoje. Ne žurim s kupnjom, znam da će se savršena nekretnina pojaviti u pravo vrijeme“, rekla je za RTL.hr.

Dottie priznaje da joj je ovo razdoblje jedno od najljepših jer joj omogućuje istraživanje i maštanje bez pritiska.

"Jako sam uzbuđena zbog svega toga. Obožavam ovu fazu - istraživanje i zamišljanje budućeg doma“, dodala je. Proces traženja kuće usporedila je i s ljubavnim odnosima.

"To je pomalo kao dejtanje. Razmišljaš o svemu što želiš i čemu težiš, kao da dizajniraš nacrt. Istražuješ različite opcije kako bi vidjela pružaju li ti onaj pravi osjećaj doma“, zaključila je.

