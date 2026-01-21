Kovačević uoči ključne utakmice Dinama: 'Nema kalkulacija! Jakirović? Želim mu svu sreću svijeta'

Dinamo u četvrtak (21.00) na Maksimiru dočekuje rumunjski FCSB, bivšu Steauu, u utakmici sedmog kola Europske lige, a taj dvoboj su u srijedu najavili trener Plavih Mario Kovačević i napadač Dion Drena Beljo.

U ovu utakmicu Dinamo ulazi nakon tri uzastopna poraza u EL i treba mu pobjeda za zadržavanje nade u prolazak skupine. Trenutno su Plavi 25. na tablici, a FCSB je 27. Prvih 24. pozicija vodi u sljedeću fazu, a ekipe koje završe ispod te pozicije ispadaju.

"Znamo što je Steaua, slično kao i mi, osvaja trofeje, očekuje pobjede. Naviknuli su pobjeđivati, sad kad nisu prvi, znam da je to drugačiji osjećaj, bili smo i mi u toj situaciji. Pokazali su da su dobri u Europi, pobijedili su Feyenoord. Ne mire se sa svojom situacijom, kao ni mi, žele pobijediti i očekujem jednu dobru utakmicu. I nama i njima igra jedino pobjeda, zato mislim da bismo mogli gledati jedan vrlo otvoren dvoboj. Nema kalkulacija!", rekao je Kovačević na početku pa dodao:

"Ofenzivno su puno bolji, Olaru pogotovo, taj dio momčadi je najopasniji. I u tom smjeru radimo pripremu. Radimo i treniramo da bismo pobjeđivali u svakoj utakmici. tako i za ovu, to nam je prva utakmica nakon pauze. Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati."

Pobjeda donosi prolazak?

"Kad je bio ždrijeb očekivalo smo da će pobjeda u ovoj utakmici puno značiti. Ako pobijedimo 99 posto smo prošli! Zato i nismo htjeli ići u toplije krajeve i ostali smo Čatežu, svjesni da nas čekaju isti uvjeti. Vjerujem da će se to vidjeti na najbolji način", istaknuo je Dinamov trener.

Otkrio je Kovačević da je u uoči ove utakmice razgovarao sa Željkom Kopićem, hrvatskim trenerom koji vodi bukureštanski Dinamo, a osvrnuo se i na odlazak talentiranog mladog stopera Leona Jakirovića u talijanski Inter:

"Tako je on odlučio sa svojim ljudima, prihvatili su tu ponudu Intera. Žao mi je što odlazi, ali želim mu svu sreću svijeta da uspije."

