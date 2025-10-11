Dnevni horoskop, Ribe, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Vrijeme je da se trgnete iz pasive i letargije. Ne odbijajte večernji izlazak u dvoje. On(a) nestrpljivo iščekuje vašu novu strastvenu inicijativu.

Posao Promatrate vaše poslovne probleme drugim očima. Nešto u vama gura vas u promjene. Imate više mogućnosti nego što mislite da ih imate.

Zdravlje Planetarni utjecaji inspiriraju vas na ubrzani životni preokret. Od neprestane kuknjave nema pomoći, a posebno ne od one bezrazložne.

Snovi i vizije Mnogi ljudi uopće nisu svjesni da imaju negativan stav prema životu. Oni, štoviše, vjeruju da je njihov stav sasvim u redu, samo što život nije u redu!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn