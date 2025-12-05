Tko ima najbolju maskotu SP-a? Najviše pogleda ukrao je Meksiko, evo kako izgledaju

Na ždrijeb u Kennedy Centru u Washingtonu za SP 2026 koje će se na ljeto održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, stigle su i službene maskote turnira.

Los Javor (Kanada), jaguar Zayu (Meksiko) i bjeloglavi orao Clutch (SAD) su pozirali na crvenom tepihu, a najviše je pogleda 'ukrao' meksički jaguar čija prepoznatljiva obilježja podsjećaju na nogometnu loptu.

Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Na mjesto događaja stigla je i jaka delegacija Hrvatske reprezentacije. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Zlatko Dalić su stigli, a s njima su i glavni tajnik Tomislav Svetina, prvi dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glasnogovornik Tomislav Pacak i povjerenik za ulaznice Nikša Martinac. S njima je stigla i neizostavna team menadžerica Iva Olivari.

Foto: Sam Corum/pa Images/profimedia

Hrvatska se uoči ždrijeba nalazi u drugoj jakosnoj skupini u društvu Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije s kojima se, dakle, ne može susresti u skupini.

