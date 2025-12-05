S kim će Hrvatska u skupinu? Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo uskoro počinje!

Ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. održat će se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Ceremonija počinje u 12 sati po lokalnom vremenu, što je 18 sati po našem vremenu. Prijenos ždrijeba bit će dostupan diljem svijeta na platformi FIFA+ i službenoj stranici FIFA-e, kao i na HTV-u 2. Tekstualni prijenos ždrijeba za Svjetsko prvenstvo pratite na portalu Net.hr od 18:00!

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Ovo su jakosne skupine: Hrvatska je u drugom šeširu

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Iranci se ipak pojavili

Izbornik iranske reprezentacije Ardeshir Amir Ghalenoei stigao je u petak u Washington s delegacijom Nogometnog saveza Islamske Republike Iran uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo, priopćila je FIFA.

FIFA je rekla da pozdravlja prisutnost delegacije u glavnom gradu SAD-a dok se nastavljaju pripreme za ždrijeb mundijala s 48 momčadi sljedećeg ljeta, čiji će domaćini biti Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko.

Iranci su ranije objavili da će bojkotirati ceremoniju u Washingtonu zbog problema s vizama.

Dok je Iran podnio zahtjev za devet viza za svoju delegaciju, glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) Amir Mehdi Alavi izjavio je da su SAD odobrile četiri vize, uključujući vize za izbornika Ghalenoeija. Mehdi Taj, predsjednik FFIRI-ja, nije dobio vizu.

Sjedinjene Države već dugo imaju stroga vizna ograničenja za Irance iz političkih i sigurnosnih razloga.

Iran je osigurao kvalifikacije ranije ove godine putem azijskih kvalifikacija, a protivnike u grupnoj fazi saznat će na ždrijebu kasnije u petak u Centru za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy.

Novo pravilo!

Iz Infantinove kuhinje stiglo je i novo pravilo za ovaj ždrijeb. Kao da nije dovoljno komplicirano što još niti ne znamo sve sudionike jer ćemo tek u ožujku dobiti posljednjih šest putnika. Četiri iz UEFA-ina doigravanja i dva iz interkontinentalnog doigravanja. Sada smo dobili i pravilo koje pogoduje najboljim reprezentacijama.

Tako će četiri najbolje reprezentacije po FIFA renkingu, Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska biti raspoređene u različite dijelove post-grupnog ždrijeba. Time se želi osigurati da se međusobno ne susretnu prije same završnice turnira. FIFA time želi te četiri reprezentacije dovesti milom ili silom do četvrtfinala i da se tamo (ako osvoje svije skupine) nađu na četiri različite strane.

