HNS BLISTA /

Nasmijana delegacija Hrvatske stigla na ždrijeb SP-a: Dalić obukao sretno odijelo

Nasmijana delegacija Hrvatske stigla na ždrijeb SP-a: Dalić obukao sretno odijelo
Foto: Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu

5.12.2025.
16:48
Sportski.net
Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia
Ždrijeb za SP 2026 održava se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Ceremonija počinje u 12 sati po lokalnom vremenu, što je 18 sati po našem vremenu. 

Tekstualni prijenos ždrijeba pratite na portalu Net.hr od 18:00!

Na mjesto događaja stigla je i jaka delegacija Hrvatske reprezentacije. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Zlatko Dalić su stigli, a s njima su i glavni tajnik Tomislav Svetina, prvi dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glasnogovornik Tomislav Pacak i povjerenik za ulaznice Nikša Martinac. S njima je stigla i neizostavna team menadžerica Iva Olivari

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

Hrvatska se uoči ždrijeba nalazi u drugoj jakosnoj skupini u društvu Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije s kojima se, dakle, ne može susresti u skupini.

Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

U prvoj jakosnoj skupini su domaćini Kanada, Meksiko i SAD, odnosno Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka, u trećoj jakosnoj skupini Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika, a u četvrtoj Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, četiri europske reprezentacije koje će plasman ostvariti kroz dodatne kvalifikacije, odnosno dva pobjednika međukontinentalnog doigravanja.

Foto: Kevin Dietsch/getty Images/profimedia
HnsZlatko DalićMarijan KustićSvjetsko Prvenstvo 2026.ždrijeb
