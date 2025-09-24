Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 09. 2025.

Ljubav Emocionalno ste se otrijeznili, i to je dobro, jer ste se riješili maglovitih ideala i lažnih nada. Sada počinjete graditi nove temelje sebe.

Posao Niste bespomoćni. Vaša poslovna situacija nije bezizlazna. Vaš kreativni duh sposoban je stvoriti čudesna djela. Pokrenite se i stvarajte.

Zdravlje Pritisak koji osjećate normalna je pojava pod utjecajem Saturna. Popravite što možete ispraviti, i upoznati ćete sebe bolje no ikada prije.

