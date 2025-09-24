Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Emocionalno ste se otrijeznili, i to je dobro, jer ste se riješili maglovitih ideala i lažnih nada. Sada počinjete graditi nove temelje sebe.    

Posao Niste bespomoćni. Vaša poslovna situacija nije bezizlazna. Vaš kreativni duh sposoban je stvoriti čudesna djela. Pokrenite se i stvarajte.   

Zdravlje Pritisak koji osjećate normalna je pojava pod utjecajem Saturna. Popravite što možete ispraviti, i upoznati ćete sebe bolje no ikada prije.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 09. 2025.