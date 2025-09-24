Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 09. 2025.

Ljubav Ako ste neiskreni i manipulirate, nanosite štetu i sebi i drugima. Ljubomoru i osvetoljubivost trebate osvijestiti, i potom ukloniti iz sebe.

Posao Ne ide vam sve po planu i programu. Vaša unutarnja napetost kulminira. Ako napravite reviziju poslovanja, otkriti ćete greške u koracima.

Zdravlje Želite biti iznad drugih ljudi. Vaša volja za moć sve je izraženija. Jedina stvarna moć je ljubav. Živite vlastiti život u ritmu prirodnih zakona.

