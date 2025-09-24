Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 09. 2025.

Ljubav Verbalna prepucavanja s partnerom ili s partnericom polako vam postaju navika. Rješavajte se depresivnih misli. Ne forsirajte negativu.  

Posao Jedino vas mogu spasiti kontinuirani radni napori, a to vrijedi i za mnoge druge koji ne pripadaju vašem znaku. Vježbajte se u usavršavanju.   

Zdravlje Radoznali ste, i gurate nos gdje ne treba. Važno je da imate mjeru u znatiželji. U suprotnom, optužiti će vas da uživate u tuđim problemima.  

