Dnevni horoskop, Jarac, 24. 09. 2025.
Ljubav Verbalna prepucavanja s partnerom ili s partnericom polako vam postaju navika. Rješavajte se depresivnih misli. Ne forsirajte negativu.
Posao Jedino vas mogu spasiti kontinuirani radni napori, a to vrijedi i za mnoge druge koji ne pripadaju vašem znaku. Vježbajte se u usavršavanju.
Zdravlje Radoznali ste, i gurate nos gdje ne treba. Važno je da imate mjeru u znatiželji. U suprotnom, optužiti će vas da uživate u tuđim problemima.
