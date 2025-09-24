Dnevni horoskop, Jarac, 24. 09. 2025.

Ljubav Verbalna prepucavanja s partnerom ili s partnericom polako vam postaju navika. Rješavajte se depresivnih misli. Ne forsirajte negativu.

Posao Jedino vas mogu spasiti kontinuirani radni napori, a to vrijedi i za mnoge druge koji ne pripadaju vašem znaku. Vježbajte se u usavršavanju.

Zdravlje Radoznali ste, i gurate nos gdje ne treba. Važno je da imate mjeru u znatiželji. U suprotnom, optužiti će vas da uživate u tuđim problemima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn