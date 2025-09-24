Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 24. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Dopuštate da vas voda nosi, i zbog toga vam se događaju pogrešni ljudi i neželjene situacije. Samokontrola vam može biti od velike pomoći.   

Posao Ono što je počelo dobro, može završiti loše. Još imate vremena popraviti situaciju, ako revidirate prvotni poslovni plan. Ne budite nezahvalni.  

Zdravlje Pucate po svim šavovima. Emocionalno ste rasuti i rasijani. Grozničavo tražite izgubljeni mir u sebi. Prakticirajte neku vrst meditacije.  

