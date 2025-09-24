Dnevni horoskop, Ribe, 24. 09. 2025.

Ljubav U vašoj glavi više ne egzistiraju tamni oblaci. U potpunosti ste se razvedrili. Sada postajete privlačni okolnom svijetu. Nova ljubav na vidiku.

Posao Imate plodonosne kontakte s ljudima koji zauzimaju važne poslovne položaje. Sve to jako lijepo zvuči, ali istovremeno i miriše na mito i korupciju.

Zdravlje Odustali ste od svakodnevnih žalopojki, jer ste shvatili da od kuknjave nemate nikakve koristi. Vaši snovi vam govore jako lijepe stvari.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn