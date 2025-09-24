Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Postali ste ranjivi i osvetoljubivi, i to vam stvara velike smetnje u davanju i primanju ljubavi. Dobro bi vam došla privremena samoizolacija.          

Posao Kvarite odnose s ljudima koji nisu krivi za vaše poslovne frustracije. Programirani ste negativno, i to trebate pod hitno promijeniti i ispraviti.   

Zdravlje U vama se nakupilo previše stresa. Nemate kontrolu nad svojim reakcijama. Potrebno vam je pražnjenje. Ispušite se na sportskom terenu.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 09. 2025.