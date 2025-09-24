Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 24. 09. 2025.

Ljubav Utjecaj tranzitnog Jupitera potiče vas na hrabra djela. Ako ste krenuli u novo ljubavno osvajanje, sigurno ćete imati uspjeha kod njega ili nje.    

Posao Dobro surađujete s drugima, ali danas je na redu vaš samostalni juriš. Nešto što ste isplanirali u prošlosti, sada ćete uspješno realizirati do kraja.   

Zdravlje Krasi vas poduzetnička energija i dobroćudno djelovanje. Ispravnost je temeljno važna stvar, jer se od nje formira pošten karakter.    

