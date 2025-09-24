Dnevni horoskop, Bik, 24. 09. 2025.

Ljubav Sunce sjaji u vašoj glavi, i ne smeta vas loša vremenska prognoza. Radost je to što ste oduvijek trebali. Ljubav kuca na vrata vašeg srca.

Posao Imate sve predispozicije za poslovni uspjeh, jedino vas situacija na tržištu ne čini sretnim i veselim. Morate pronaći svoje mjesto pod suncem.

Zdravlje U vječnoj ste potrazi za univerzalnim lijekom. Snaga vašeg duha je najbolji lijek koji možete zamisliti. Sve ostalo je kemija, i ne ovisi o vama.

