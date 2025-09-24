Dnevni horoskop, Djevica, 24. 09. 2025.

Ljubav Suzdržavate se od pretjerivanja. Nakon bolnih opomena, počeli ste funkcionirati na mudriji način. Ispravljajte sebe. To je put u boljitak.

Posao Beskompromisno ste se odlučili za pravednost i poštenje, i vaša nova filozofija života donosi vam dobrobit. Imate manje novaca, ali ste sretniji.

Zdravlje Vaš filozofski duh dolazi do punog izražaja. Živite ono što propagirate, i zbog toga se osjećate ispravno i cjelovito. Sami sebe liječite.

