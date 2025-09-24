Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 09. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna energija je u blokadi. Potiskujete emocije jer se plašite vlastite ranjivosti. Uz više nježnosti, osvježiti ćete vlastiti ljubavni život. 

Posao U razdoblju ste brzog sazrijevanja. Sve ono loše i negativno što svakodnevno dobivate od vašeg poslodavca, najbolja vam je životna škola.    

Zdravlje Uništava vas brza hrana i konzumacija svega i svačega. Voća, povrća, vitamina raznih trošite u premalim količinama. Blijedi ste kao krpa.   

