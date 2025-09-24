Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 09. 2025.

Ljubav Izlazite iz razdoblja šutnje. Izolacija vam je pomogla da dubinski sagledate sebe u sebi. Vage i Strijelci najbolje vas razumiju, a i vi njih.

Posao Radite dva koraka naprijed, pa jedan korak unatrag. Sporo se krećete, ali ste ipak u pokretu, i to je važno. Još ako znate kuda točno idete...

Zdravlje Ugledali ste svjetlo na kraju tunela. Intenzivno razmišljate o budućnosti, što znači da ste napokon pustili vlastitu prošlost na miru.

