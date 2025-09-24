Dnevni horoskop, Lav, 24. 09. 2025.

Ljubav Idealizirate jednu osobu puno više nego što biste to trebali. Ako vam se iznenada dogodi bolno otrežnjenje, bit ćete razočarani u njega ili nju.

Posao Savršeno ste organizirani. Sve stižete točno na vrijeme obaviti. Miran san kvare vam oni ljudi koji ne žele preuzeti odgovornost za svoj nemar.

Zdravlje Pojačali ste ritam treninga, i uskoro ćete postati potpuno fit. Sve ima svoje vrijeme, a sada je vaše vrijeme. Ne zaboravite činiti dobra djela.

