Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom životu, danas ćete biti pozvani na duboko emocionalno razmišljanje. Osjećaji koji su godinama potiskivani mogu isplivati na površinu. Bilo bi korisno da se posvetite iscjeljenju.
Posao: Poslovne prilike koje se sada pojavljuju omogućuju napredak. Neće biti lako, ali vaša upornost donosi konkretne rezultate. Strpljenje i marljivost bit će nagrađeni.
Zdravlje: Fizičko stanje je stabilno, no emocionalni izazovi mogu utjecati na vašu energiju. Potrudite se opustiti i održavati ravnotežu između poslovnog života i osobnih trenutaka.
