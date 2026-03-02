Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 03. 2026.
Ljubav: Izvori sreće na ljubavnom planu dolaze iz neočekivanih smjerova. Otvoreni ste za nova iskustva i to vam donosi uzbuđenje. Ne bojte se novih početaka, jer oni mogu postaviti temelje za dugoročnu sreću.
Posao: U poslovnom životu dolazi potreba za jasnijim planiranjem i organizacijom. Uloženi napori sada počinju donositi konkretne rezultate. Ostanite fokusirani na cilj, jer će nagrada biti vrijedna truda.
Zdravlje: Fizičko stanje je stabilno, ali stres može nagovijestiti manju iscrpljenost. Oslonite se na rutinu koja vam omogućuje balansiranje između rada i opuštanja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KADROVI S MAKSIMIRA /
Beljo poletio visoko, Bad Blue Boysi u transu, a pogledajte lice Marija Carevića
BORBA S OVISNOŠĆU /
Cher ponovno u problemima zbog sina: Uhićen zbog agresivnog ponašanja i neovlaštenog ulaska
BEČKA ŠKOLA /
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu: Dvije penzionerke završile u nevjerojatnom okršaju
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Svi moraju znati tko su autori ovih poznatih umjetničkih djela
USUSRET OSCARIMA /
Od Kišnog čovjeka do Parazita: Ako dosad niste - ovih 20 Oscarovskih filmova morate pogledati