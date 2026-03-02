Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 03. 2026.

Ljubav: Izvori sreće na ljubavnom planu dolaze iz neočekivanih smjerova. Otvoreni ste za nova iskustva i to vam donosi uzbuđenje. Ne bojte se novih početaka, jer oni mogu postaviti temelje za dugoročnu sreću.

Posao: U poslovnom životu dolazi potreba za jasnijim planiranjem i organizacijom. Uloženi napori sada počinju donositi konkretne rezultate. Ostanite fokusirani na cilj, jer će nagrada biti vrijedna truda.

Zdravlje: Fizičko stanje je stabilno, ali stres može nagovijestiti manju iscrpljenost. Oslonite se na rutinu koja vam omogućuje balansiranje između rada i opuštanja.