Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Razgovori s partnerom bit će dublji nego inače. Skrivene emocije dolaze na površinu. Sloboda u ljubavi će biti ključna.
Posao: Sposobnost brzog prilagođavanja novim okolnostima bit će u središtu pažnje. Očekuju se promjene koje donose izazove.
Zdravlje: Nervoza može utjecati na zdravlje, pa je opuštanje nužno. Prirodni tretmani donose bolji osjećaj.
Snovi i vizije: Snove o komunikaciji i povezivanju treba vidjeti kao poziv da bolje razumijete sebe i druge. Nove ideje u snovima mogu nagovijestiti nadolazeće uspjehe.
