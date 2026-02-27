Dnevni horoskop, Vaga, 27. 02. 2026.

Ljubav: Tražit će se sklad i ravnoteža. Jedan susret mogao bi probuditi stare emocije. U vezama će se razgovarati o budućim planovima. Slobodni bi mogli biti iznenađeni nečijom otvorenošću.

Posao: Suradnja će biti u fokusu. Diplomacija će donijeti prednost. Riješit će se nesporazum koji je stvarao napetost. Financijski dogovor pokazat će se povoljnim.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će osjetljiva na tuđe raspoloženje. Bit će potrebna kratka distanca od konflikata. Lagana fizička aktivnost donijet će olakšanje. Osjećaj stabilnosti postupno će se vratiti.