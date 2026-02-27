Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 27. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaji će biti naglašeni, ali neće biti izrečeni do kraja. Pogledi će govoriti više od riječi. U postojećim odnosima tražit će se potvrda stabilnosti. Slobodni bi mogli osjetiti neočekivanu privlačnost prema osobi iz prošlosti.
Posao: Pokrenut će se tema koja je dugo stajala po strani. Prepoznat će se trud koji je ranije bio zanemaren. Financijska pitanja bit će u prvom planu. Očekivat će se odlučnost i jasni potezi.
Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva. Nagomilani stres tražit će svoje oslobađanje. Tijelo će slati suptilne signale koje neće biti moguće ignorirati. Večer donosi potrebu za mirom.
