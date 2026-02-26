Dnevni horoskop, Djevica, 26. 02. 2026.

Ljubav: Moguće je da ćete osjetiti potrebu za većom emocionalnom povezanosti. Ovaj dan pruža priliku za otkrivanje novih dubina u odnosima.

Posao: Na poslovnom planu osjećat ćete se pod stresom. Pronađite ravnotežu između profesionalnih i privatnih obveza.

Zdravlje: Zdravlje će vam biti u dobrom stanju, ali se mogu pojaviti napetosti u vratu i ramenima. Opuštanje je preporučljivo.