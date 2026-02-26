Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 02. 2026.
Ljubav: Moguće je da ćete osjetiti potrebu za većom emocionalnom povezanosti. Ovaj dan pruža priliku za otkrivanje novih dubina u odnosima.
Posao: Na poslovnom planu osjećat ćete se pod stresom. Pronađite ravnotežu između profesionalnih i privatnih obveza.
Zdravlje: Zdravlje će vam biti u dobrom stanju, ali se mogu pojaviti napetosti u vratu i ramenima. Opuštanje je preporučljivo.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZBORNIK KOD ŠPANJOLACA /
Dalić: 'Imamo novu generaciju, ali treba nam Budimir i njegova srčanost! Možemo opet daleko'
SAMA ELITA /
Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb
LUDA NOĆ /
Galatasaray nakon drame produžetaka izbacio Juventus u Torinu: Stara dama ostala bez čuda
PLIVAJU U IZMETU /
Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice
GROZNO /
Teška ozljeda mlade zvijezde Real Madrida: Asencio iznesen na nosilima