Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 02. 2026.
Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. U vezi se otvara važna tema. Slobodni bi mogli započeti komunikaciju s osobom iz poslovnog okruženja. Harmonija postaje prioritet.
Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Diplomacija donosi prednost. Izbjegavaju se sukobi. Financije zahtijevaju oprez.
Zdravlje: Psihička ravnoteža je ključna. Umor se osjeća predvečer. Potrebno je više opuštanja. Tijelo reagira na stres brže nego inače.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VIŠE OD POLA STOLJEĆA /
Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa
nakon golijade /
Prekinuta crna serija hrvatskog trenera: San za ulazak u prvu ligu i dalje je tu
KAKO DALJE /
Znamo i prve potencijalne parove osmine finala: Evo tko s kim u odabranom društvu
'IRAN? BIT ĆE REAKCIJE' /
Tvrtko Jakovina kod Mojmire: 'Kako će ta zemlja u budućnosti izgledati, to je dramatično'
JE LI MOGUĆE OVO!? /
Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Pa stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?