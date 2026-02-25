Dnevni horoskop, Vaga, 25. 02. 2026.

Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. U vezi se otvara važna tema. Slobodni bi mogli započeti komunikaciju s osobom iz poslovnog okruženja. Harmonija postaje prioritet.

Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Diplomacija donosi prednost. Izbjegavaju se sukobi. Financije zahtijevaju oprez.

Zdravlje: Psihička ravnoteža je ključna. Umor se osjeća predvečer. Potrebno je više opuštanja. Tijelo reagira na stres brže nego inače.