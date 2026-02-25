Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 25. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaji su naglašeni, ali se ne izgovara sve što se misli. Privlačnost je snažna i teško ju je ignorirati. U odnosima se otvaraju teme koje su dugo bile potisnute. Prepoznaje se tko je iskren, a tko samo prolazan.
Posao: Ambicije su pojačane i traži se konkretan rezultat. Primjećuje se trud koji je ranije bio zanemaren. Financijska pitanja dolaze u fokus. Odluke se donose hladne glave, bez naglih poteza.
Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Potrebno je više unutarnjeg mira. Napetost se osjeća u tijelu, ali brzo popušta. Psihička stabilnost postaje prioritet.
