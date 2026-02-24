FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno. Stabilnost odnosa dolazi u prvi plan. Jedan iskren trenutak briše sumnje. Povjerenje jača.

Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Donose se ozbiljne odluke. Autoritet se učvršćuje kroz odgovornost. Financijska sigurnost postaje prioritet.

Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Tijelo reagira na preopterećenje. Odmor postaje nužan. Snaga se vraća postupno.

