Dnevni horoskop, Jarac, 24. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno. Stabilnost odnosa dolazi u prvi plan. Jedan iskren trenutak briše sumnje. Povjerenje jača.

Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Donose se ozbiljne odluke. Autoritet se učvršćuje kroz odgovornost. Financijska sigurnost postaje prioritet.

Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Tijelo reagira na preopterećenje. Odmor postaje nužan. Snaga se vraća postupno.