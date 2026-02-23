Dnevni horoskop, Lav, 23. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj dan donosi više strasti i uživanja u zajedničkim trenucima. Međutim, izazovi u komunikaciji mogli bi se pojaviti.

Posao: Bit će potrebno posvetiti više pozornosti detaljima u poslovnim zadacima. Sloga i timski rad donose najviše koristi.

Zdravlje: Osjetit ćete potrebu za fizičkom aktivnošću koja će vam pomoći u opuštanju. Posvetite se tijelu i zdravlju.