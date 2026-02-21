Dnevni horoskop, Vaga, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: U ljubavi se očekuju snažni trenuci, ali i izazovi. Pokušajte ne donositi brze zaključke, jer prava istina može biti skrivena iza riječi.

Posao: Poslovni planovi možda neće ići prema očekivanjima, ali kroz strpljenje i pažljivo donošenje odluka može se otvoriti nova prilika.

Zdravlje: Zdravlje se može osjetiti kroz emocionalne oscilacije. Fizička aktivnost i opuštanje pomoći će vam da pronađete ravnotežu.

Snovi i vizije: Snove o prošlim iskustvima treba shvatiti ozbiljno, jer mogu nositi važne poruke za vašu unutarnju ravnotežu.