Dnevni horoskop, Rak, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Pozornost partnera može biti izazvana potrebom za više prostora. Iako će postojati trenutci nesuglasica, ipak će ljubav biti temelj za pomirbu.

Posao: Neka važna pitanja na poslu doći će na površinu. Iako ćete se možda osjećati pod pritiskom, sve će se riješiti s oprezom i strpljenjem.

Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali emocionalna napetost može utjecati na vaše fizičko stanje. Posvetite se umirujućim aktivnostima koje vam donose unutarnji mir.

Snovi i vizije: San o prošlim vezama može vam pomoći da obradite nesvjesne emocije i oslobodite se teških osjećaja.