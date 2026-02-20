Dnevni horoskop, Ribe, 20. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna povezanost s partnerom dolazi u prvi plan. Iskoristite dan za iskrene razgovore.

Posao: Na poslu ćete imati priliku za napredak, ali bit će potrebno raditi na vlastitim vještinama.

Zdravlje: Osjećat ćete se bolje uz malo opuštanja i meditacije. Potrudite se osloboditi stresa koji se nakuplja.