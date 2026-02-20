Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 02. 2026.

Ljubav: Vaša strastvena priroda dolazi do izražaja. Privući ćete pažnju, ali budite oprezni da ne prebrzo postupite.

Posao: Na poslu će biti potrebno pokazati više discipline. Uspjeh dolazi ako budete uporni.

Zdravlje: Osjećat ćete se dobro, ali pazite da ne preopteretite tijelo. Odmor je ključan za ravnotežu.