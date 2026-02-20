Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 02. 2026.

Ljubav: Vaš šarm danas dolazi do punog izražaja. Privlačnost prema novim osobama bit će snažna, no pazite na svoje emocije.

Posao: Očekuje vas produktivan dan, ali i mogućnost da preuzmete više odgovornosti. Pripazite na preopterećenje.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali potrebna vam je ravnoteža između posla i opuštanja. Odmor je važan.