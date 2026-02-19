Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 02. 2026.

Ljubav: Emocije će biti intenzivne. Bit će potrebno malo strpljenja za dublje razumijevanje partnerovih osjećaja.

Posao: Poslovne obaveze bit će zahtjevne, ali vaša sposobnost da ostanete fokusirani pomoći će vam u napretku.

Zdravlje: Neka vas prolazna nelagoda podsjeti da se posvetite zdravlju, posebice u pogledu prehrane.