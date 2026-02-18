FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 18. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 18. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije se pokazuju suzdržano. Stabilnost odnosa postaje prioritet. Jedan razgovor donosi ozbiljnost. Povjerenje se gradi postupno.

Posao: Ambicije su naglašene. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik. Autoriteti primjećuju trud. Financijska situacija se stabilizira.

Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Umor je posljedica preopterećenja. Odmor donosi oporavak. Snaga se postupno vraća.

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx