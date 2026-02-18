Dnevni horoskop, Jarac, 18. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se pokazuju suzdržano. Stabilnost odnosa postaje prioritet. Jedan razgovor donosi ozbiljnost. Povjerenje se gradi postupno.

Posao: Ambicije su naglašene. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik. Autoriteti primjećuju trud. Financijska situacija se stabilizira.

Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Umor je posljedica preopterećenja. Odmor donosi oporavak. Snaga se postupno vraća.