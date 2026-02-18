Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 18. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su pojačane. Intuicija otkriva skrivene osjećaje. U odnosima se traži sigurnost. Povezanost postaje dublja nego prije.
Posao: Odgovornost se povećava. Netko pokazuje povjerenje kroz novi zadatak. Financijska stabilnost polako se učvršćuje. Intuitivne odluke pokazuju se ispravnima.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potreba za odmorom raste. Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Mir donosi olakšanje.
