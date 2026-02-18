Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 18. 02. 2026.
Ljubav: Osjeća se potreba za sigurnošću i nježnošću. Male geste dobivaju veliko značenje. Stabilnost odnosa dolazi na test. Otvara se prostor za dublje razumijevanje.
Posao: Na poslu se traži strpljenje. Jedan sporiji proces donosi dugoročnu korist. Autoriteti pažljivo prate rezultate. Vrijeme radi u vašu korist.
Zdravlje: Osjeća se lagani umor. Tijelu je potrebna regeneracija. Unutarnji mir utječe na fizičko stanje. Ravnoteža se postupno vraća.
