Dnevni horoskop, Ribe, 17. 02. 2026.
Ljubav: Romantično raspoloženje dominira. U odnosima se osjeća nježnost. Intuicija vodi kroz emocionalne dileme. Moguća su tiha, ali snažna priznanja.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Uočava se podrška iz okoline. Financijska pitanja zahtijevaju oprez. Inspiracija pokreće nove ideje.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više odmora i mira. Psihička stabilnost jača kroz introspekciju. Unutarnji svijet traži pažnju.
