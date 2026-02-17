Dnevni horoskop, Ribe, 17. 02. 2026.

Ljubav: Romantično raspoloženje dominira. U odnosima se osjeća nježnost. Intuicija vodi kroz emocionalne dileme. Moguća su tiha, ali snažna priznanja.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Uočava se podrška iz okoline. Financijska pitanja zahtijevaju oprez. Inspiracija pokreće nove ideje.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više odmora i mira. Psihička stabilnost jača kroz introspekciju. Unutarnji svijet traži pažnju.