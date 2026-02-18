Dnevni horoskop, Ovan, 18. 02. 2026.

Ljubav: U odnosima se osjeća pojačana napetost, ali i snažna privlačnost. Izgovorene riječi dobivaju dublje značenje nego inače. Prošlost se nakratko vraća kroz misli ili poruke. Otkriva se koliko je zapravo stalo do stabilnosti.

Posao: Na poslovnom planu primjećuje se promjena dinamike. Nečiji potezi promatraju se s dozom opreza. Vrijednost uloženog truda postaje očita. Financijska pitanja dolaze u prvi plan.

Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Potreba za unutarnjim mirom postaje izraženija. Emocionalna ravnoteža pokazuje se ključnom. Tijelo šalje suptilne, ali jasne signale.