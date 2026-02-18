Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 18. 02. 2026.
Ljubav: U odnosima se osjeća pojačana napetost, ali i snažna privlačnost. Izgovorene riječi dobivaju dublje značenje nego inače. Prošlost se nakratko vraća kroz misli ili poruke. Otkriva se koliko je zapravo stalo do stabilnosti.
Posao: Na poslovnom planu primjećuje se promjena dinamike. Nečiji potezi promatraju se s dozom opreza. Vrijednost uloženog truda postaje očita. Financijska pitanja dolaze u prvi plan.
Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Potreba za unutarnjim mirom postaje izraženija. Emocionalna ravnoteža pokazuje se ključnom. Tijelo šalje suptilne, ali jasne signale.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REAGIRAO I SAVEZ /
Otkriveno zašto je točno Vinicius pokrenuo kaos: Za sve je kriv igrač Benfice, Mourinho 'poludio'
KOJA KONKURENCIJA? /
Nitko im ne može ništa: Čudesni Nijemci uzeli zlato, srebro i broncu pa ispisali povijest