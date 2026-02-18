Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 02. 2026.

Ljubav: Komunikacija postaje intenzivna. Jedan razgovor mijenja pogled na odnos. Dvostruke poruke stvaraju blagu nesigurnost. Privlačnost se temelji na mentalnoj povezanosti.

Posao: Informacije dolaze iz neočekivanog izvora. Brza prilagodba pokazuje se prednošću. Moguć je novi prijedlog suradnje. Fleksibilnost donosi napredak.

Zdravlje: Misli su ubrzane. Potrebna je mentalna stabilnost. Kratki predah pokazuje se korisnim. Unutarnji ritam traži usklađivanje.