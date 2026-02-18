Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 02. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje intenzivna. Jedan razgovor mijenja pogled na odnos. Dvostruke poruke stvaraju blagu nesigurnost. Privlačnost se temelji na mentalnoj povezanosti.
Posao: Informacije dolaze iz neočekivanog izvora. Brza prilagodba pokazuje se prednošću. Moguć je novi prijedlog suradnje. Fleksibilnost donosi napredak.
Zdravlje: Misli su ubrzane. Potrebna je mentalna stabilnost. Kratki predah pokazuje se korisnim. Unutarnji ritam traži usklađivanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REAGIRAO I SAVEZ /
Otkriveno zašto je točno Vinicius pokrenuo kaos: Za sve je kriv igrač Benfice, Mourinho 'poludio'
KOJA KONKURENCIJA? /
Nitko im ne može ništa: Čudesni Nijemci uzeli zlato, srebro i broncu pa ispisali povijest