Dnevni horoskop, Lav, 18. 02. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena prema vama. U odnosima se osjeća potreba za priznanjem. Jedan kompliment ostavlja snažan dojam. Ego i emocije traže ravnotežu.

Posao: Ističu se sposobnosti vođenja. Netko promatra vaš rad s divljenjem. Pojavljuje se prilika za dokazivanje. Samopouzdanje raste.

Zdravlje: Vitalnost je stabilna. Ipak, unutarnji stres ostavlja trag. Potrebno je smirivanje ritma. Energija se vraća kroz odmor.