Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 02. 2026.
Ljubav: Harmonija se traži pod svaku cijenu. Jedna situacija traži kompromis. Privlačnost se temelji na ravnoteži. Odnosi dobivaju novu dimenziju.

Posao: Suradnje su u fokusu. Diplomacija se pokazuje ključnom. Donosi se važna odluka. Balans između obaveza postaje nužan.

Zdravlje: Psihička ravnoteža oscilira. Potreba za estetikom i ljepotom pozitivno djeluje. Mirno okruženje donosi olakšanje. Energija se stabilizira.

