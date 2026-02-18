Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 18. 02. 2026.
Ljubav: Analiza odnosa postaje intenzivna. Sitni detalji dobivaju veliko značenje. Otkriva se potreba za jasnoćom. Emocije se izražavaju suzdržano.
Posao: Preciznost dolazi do izražaja. Jedan projekt zahtijeva dodatnu pažnju. Organizacija donosi sigurnost. Rezultati su vidljivi.
Zdravlje: Nervoza se može pojaviti bez vidljivog razloga. Tijelo reagira na stres. Rutina donosi stabilnost. Unutarnji mir postaje prioritet.
